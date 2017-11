Sede da Autoridade Bancária Europeia vai ficar em Paris e não no Luxemburgo

A sede da Autoridade Bancária Europeia (EBA) vai ficar em Paris e não na cidade do Luxemburgo, uma das oito candidatas para acolher a agência europeia, que terá de sair do Reino Unido no âmbito do ‘Brexit’.

Na votação para eleger a futura sede do regulador dos bancos no mercado único, passaram à segunda volta Dublin, Paris e Frankfurt, tendo as duas primeiras recolhido mais votos e passado à terceira e última volta, na qual se registou uma igualdade (13 votos cada), tendo sido necessário recorrer a um sorteio.

Por seu lado, a cidade holandesa de Amesterdão vai acolher a futura sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA). Numa “corrida” na qual participava a cidade do Porto, Milão foi a cidade a reunir mais votos nas duas primeiras voltas, mas na terceira e última ficou empatada com Amesterdão, e a cidade holandesa viu a sorte sorrir-lhe no sorteio.

São assim conhecidas as duas cidades que vão acolher as duas agências que vão deixar o Reino Unido,na sequência da saída do país da União Europeia.

Redação Latina / Agência Lusa