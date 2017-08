Segurança: Luxemburgo gasta cerca de 900 euros per capita

O Luxemburgo despende cerca de 900 euros por habitante em questões relacionadas com segurança. Segundo dados do Eurostat referentes a 2015, o grão-ducado é o Estado-membro da União Europeia (UE) que mais gasta, por habitante, com ordem pública e segurança, face à média europeia de 500 euros.

A seguir ao Luxemburgo, surgem Reino Unido (792 euros) e Holanda (724). No lado oposto, Bulgária (173 euros), Roménia (183) e Lituânia (204) são os que menos investem, per capita, nesta área.

Por outro lado, se compararmos a despesa pública em segurança com o Produto Interno Bruto (PIB), o grão-ducado aparece na cauda da lista.

Segundo os dados do gabinete europeu de estatística, o Luxemburgo e a Dinamarca são os Estados-membro que menos despendem, consagrando apenas 1% do PIB à área da segurança. É o valor mais baixo do espaço comunitário, cuja média ronda 1,8%.

Bulgária (2,8%), Eslováquia (2,4%), Roménia (2,3%) são os que gastam mais em segurança e ordem pública, em relação ao PIB.

Redação Latina