Segurança Rodoviária preocupada com desatenção dos peões por causa do telemóvel (C/ÁUDIO)

A associação Segurança Rodoviária quer apertar a fiscalização do uso do telemóvel na estrada, não só aos automobilistas, mas também aos peões.

Escutado pela Rádio Latina, Paul Hammelmann saudou a nova campanha da polícia, que visa a utilização do telemóvel ao volante, mas sublinhou que o uso indevido destes aparelhos por parte dos peões também está a assumir “dimensões importantes”.

No ano passado, oito peões morreram atropelados nas estradas luxemburguesas. Segundo o presidente da Segurança Rodoviária, há alguns casos em que se suspeita da influência do uso do telemóvel por parte dos peões, daí a associação reivindicar estatísticas específicas sobre esta questão.

Sobre o relatório da sinistralidade rodoviária, divulgado esta semana, Paul Hammelmann saúda a diminuição do número de acidentes mortais, considerando que a entrada em vigor dos radares fixos de controlo de velocidade está a surtir efeito.

Ainda em relação aos radares, o líder da Segurança Rodoviária desvaloriza as conclusões da sondagem do TNS-Ilres, segundo a qual os os aparelhos não alteraram o comportamento da maioria dos condutores.

Paul Hammelmann, presidente da Segurança Rodoviária, em declarações à Rádio Latina.

Redação Latina