Segurança Social fecha balanço de 2016 com excedente

A Segurança Social no Luxemburgo registou um saldo positivo, no final de 2016.

O balanço traduziu-se em receitas de 13,2 mil milhões de euros e despesas de quase 11,7 mil milhões, de acordo com o relatório anual da Inspeção Geral da Segurança Social. Contas feitas, a Segurança Social fechou o ano com um excedente de 1,5 mil milhões de euros, ou seja, 2,8% do PIB.

Quem contribuiu mais para o financiamento da proteção social foi o Estado, com 49,8%. Por outro lado, as cotizações representaram 23,3% das receitas e os patrões contribuíram com 19,8%

Do lado da despesa, a maior fatia foi para o pagamento de reformas (39,5%).

Cerca 813 120 pessoas estavam protegidas pela Segurança Social luxemburguesa, em 2016. Este número engloba 66% de residentes e 34% de não-residentes, sobretudo fronteiriços.

