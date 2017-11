“Seguranças noturnos deviam ter formação mais rigorosa” – empresário (C/ÁUDIO)

O mundo da noite é o seu negócio. Um mundo que conhece bem, tanto no Luxemburgo como em Portugal. Cláudio Lopes, empresário, já teve uma discoteca em Foetz e agora é um dos donos de um espaço noturno no Estoril.

A Rádio Latina contactou este empresário, na sequência dos acontecimentos violentos da madrugada de 1 de novembro, à porta de uma discoteca lisboeta. As imagens de um vídeo viral mostram seguranças do espaço a agredirem violentamente dois jovens. Uma situação que indignou a opinião pública e levanta várias questões sobre a segurança na noite.

Cláudio Lopes considera que a noite luxemburguesa é mais segura, mas sublinha que não há motivos para não sair à noite em Portugal.

Cláudio Lopes diz que a formação dos seguranças devia ser mais rigorosa, tanto cá como lá.

Portugal está a ser vítima do seu próprio sucesso, diz este empresário da diversão noturna. O aumento da afluência turística tem contribuído para a abertura de mais espaços noturnos, o que leva a um aumento da procura de equipas de segurança, por vezes de forma precipitada e sem a necessária formação.

Cláudio Lopes diz que em Portugal é possível recorrer à polícia para vigiar as imediações das discotecas. Algo que “não é possível no Luxemburgo”.

O serviço policial implica, no entanto, despesas suplementares que os empresários nem sempre podem suportar.

Já quanto à resposta das autoridades, o empresário português considera que as entidades do Luxemburgo são mais reativas no que diz respeito a medidas cautelares.

Cláudio Lopes diz que o trabalho dos seguranças tem melhorado nos últimos anos em Portugal, mas que ainda há casos em que os seguranças tomam conta dos espaços de diversão noturna, fazendo dos donos desses estabelecimentos “clientes do seu próprio espaço”

O empresário diz que trabalhava com a empresa PSG, a entidade empregadora dos seguranças envolvidos no polémico caso de agressão a dois jovens em Lisboa. Garante que nunca teve problemas, mas porque impôs, desde logo, regras muito claras aos seguranças.

Apesar de considerar que o caso da Urban Beach é isolado – embora não inédito –, Cláudio Lopes lamenta que as autoridades portuguesas só tenham reagido depois de o vídeo das agressões se ter tornado viral nas redes sociais.

Redação Latina