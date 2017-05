Seguro-maternidade da CNS teve excedente de 181 ME em 2016

Os cofres do seguro-maternidade da Caixa Nacional de Saúde estão bem e recomendam-se.

O balanço financeiro de 2016, ainda que provisório, revela a existência de um excedente de 181,7 milhões de euros (ME), nas contas correntes.

O balanço traduz-se em 77 milhões a mais, face aos números do final de 2015.

Os dados da Caixa Nacional de Saúde revelam que a reserva global do seguro-maternidade foi de 587,2 ME, no final de 2016, o que representa cerca de 23,6% do montante anual das despesas.

As previsões para este ano apontam para um saldo positivo de 178 ME.

