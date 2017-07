Seguros: Mais emprego e menos empresas

“O número de empresas de seguros no Luxemburgo tem registado uma ligeira diminuição, nos últimos anos”. A conclusão é do “Comissariado dos Seguros”, avançada no seu último relatório de atividades. No final de junho havia cerca de 300 seguradoras registadas no país.

Em contrapartida, o taxa de emprego no setor tem crescido, nos últimos meses.As estatísticas dão conta da existência de pouco mais de 6.610 trabalhadores, no final do ano passado. Este número representa um aumento de 2%, face a 2015.

Redação Latina