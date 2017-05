Seis condutores apanhados ao telemóvel em apenas uma hora

Foram registadas, em apenas uma hora, seis infrações por uso indevido do telemóvel durante a condução.

Os controlos foram feitos entre as 11:00 e as 12:15, momentos depois de a polícia ter apresentado, em conferência de imprensa, a nova campanha de segurança rodoviária que visa sobretudo a luta contra o uso indevido do telemóvel durante a condução. “Nenhum telemóvel na estrada” é o mote da nova campanha.

As autoridades aproveitam para lembrar que o uso do telemóvel ao volante, sem o ‘kit’ mãos livres ou o auricular, é sancionado com uma multa de 145 euros e a perda de dois pontos na carta de condução.

Redação Latina