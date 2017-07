Seis portugueses eleitos para o Conselho Nacional para Estrangeiros

Há seis portugueses no novo elenco do Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE).

Mário Lobo, Marlène Rodrigues e Vânia Martins foram eleitos membros efetivos, para os próximos cinco anos.

Os três suplentes são Gracinda Simões, Luis Miguel Rebelo e Anabela Chaves.

Em termos globais, foram eleitos 22 dos 68 candidatos, no escrutínio que teve lugar no sábado no Ministério da Família e da Integração.

A eleição ficou marcada pela falta de sete candidatos suplentes pelas comunidades belga, inglesa, holandesa, irlandesa. Estas lacunas vão ser colmatadas, mais tarde, em “consultas com as associações de estrangeiros que participaram na votação”, refere o Ministério da Integração em comunicado.

O CNE é composto de 34 membros, em nome das comunidades estrangeiras, dos refugiados, do Sindicato das Cidades e das Comunas (Syvicol) e das organizações patronais e sindicais mais representativas da população, e da sociedade civil. Cabe, agora, ao Ministério da Integração nomear esses representantes.

O Conselho Nacional para Estrangeiros é um órgão consultivo do Governo, para as políticas de integração dos residentes não luxemburgueses.

Ainda falta eleger o presidente e o vice-presidente, que devem obter a maioria dos votos dos novos membros.

Redação Latina