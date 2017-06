Selena Gomez lança o teledisco de ‘Bad Liar’

Selena Gomez cumpriu o que prometeu e, ontem (14/06) lançou o vídeo oficial do seu mais recente single ‘Bad Liar’.

A música, que saiu no mês passado, é mais uma antecipação do próximo álbum de estúdio da cantora com previsão de lançamento para breve.

Assinado pelo realizador Jesse Peretz, neste teledisco, Selena interpreta várias personagens cuja principal se apaixona pela sua professora. No final do teledisco é mostrado um trecho de “Fetish” que deverá sair brevemente.

A música já tinha sido lançada com teledisco mas apenas disponibilizado via Spotify. Agora surge amplamente divulgado na internet.

Assista a ‘Bad Liar’ em baixo: