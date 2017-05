Selena Gomez lança”Bad Liar”, novo single

Depois de ter partilhado imagens e excertos da música pelas redes sociais, Selena Gomez regressa com novo single.

‘Bad Liar’ é o título da nova música que deverá integrar o novo álbum da cantora.

Há poucos dias, Selena havia postado varias fotos e excertos da letra no Instagram para criar suspense e mais entusiasmo com o lançamento que acontece agora.

A música já saiu com teledisco mas, pela primeira vez, a artista lançou-o na plataforma de streaming Spotify em vez do Youtube, como é mais habitual. Gomez já o havia feito com os singles do disco “Revival” na Apple Music.

Ouça em baixo, ‘Bad Liar’ e para ver o teledisco, clique aqui.