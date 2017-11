Sem-abrigo protegidos do frio intenso na cidade do Luxemburgo

As pessoas sem domicílio fixo são as principais vítimas do frio, que se já começa a fazer sentir no Luxemburgo.

Há dois centros de acolhimento, na cidade do Luxemburgo, onde estas pessoas carenciadas podem passar algumas horas, num ambiente mais caloroso do que na rua.

Um dos centros está aberto de dia e outro de noite, graças ao apoio de várias organizações não-governamentais.

O centro de acolhimento de Bonnevoie (22, rue Dernier Sol), está operacional das 12:00 às 17:00.

Aqui, os utentes têm direito a uma refeição quente e a passarem alguns momentos livres, num cenário acolhedor, onde podem ver televisão, ler jornais, ouvir música e participar em jogos.

Além disso, podem-se envolver em atividades pontuais, nomeadamente na redação de um CV ou num atelier de pintura.

Por outro lado, os sem-abrigo tem acesso a cuidados médicos, às terças e sextas-feiras, das 13:00 às 15:00.

Em relação às dormidas, as pessoas sem domicílio fixo podem passar a noite no centro de acolhimento do Findel (2b, route de Trèves), que está aberto das 19:00 às 09:00.

Neste caso, os utentes têm direito ao pequeno almoço, antes de virem, de novo, para a rua.

As inscrições para as dormidas são feitas durante o dia, naquele serviço.

Em situações extremas, os sem-abrigo podem apresentar-se ali, diretamente, das 19:00 às 23:00.

