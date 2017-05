Sem transplante de coração Salvador Sobral não sobrevive

A doença de Sobral é demasiado grave, reiterou um amigo de Salvador.

Nuno Nabais, um amigo de Salvador Sobral, falou sobre o estado de saúde do vencedor da Eurovisão, em declaraçãoes à revista Sábado, citada pelo Jornal i, não escondendo a preocupação que tem relativamente à gravidade da doença.

Nabais referiu um conversa que ele e o amigo tiveram, há cerca de seis meses, sobre a doença e que Sobral lhe havia revelado: “Fui a uma consulta e o médico disse-me que se não fizer o transplante de coração vou morrer”.

Esse é o motivo pelo qual Salvador anda sempre com o telemóvel consigo [devido à gravidade da doença] e quando sobe a palco, entrega o aparelho a alguém em quem confie sempre com uma instrução muito simples e fundamental: interromper o concerto se a chamada for do hospital.