Sensibilizar operários para evitar acidentes de trabalho no setor da construção – Governo

O Luxemburgo regista anualmente mais de 20 mil acidentes de trabalho no setor da construção civil. Há já quatro mortes de operários a lamentar desde o início do ano. O último acidente de trabalho fatal ocorreu na tarde de sábado, tendo vitimado um português, de 52 anos. O homem, natural do concelho de Celorico de Basto, estava a trabalhar num telhado, na zona comercial Jauschwis, em Roost, quando caiu de uma altura de 10 metros. O homem acabou por sucumbir aos ferimentos sofridos no local do acidente. Ainda estão por apurar as causas deste trágico acidente.

O ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, apresentou esta segunda-feira o programa da “Visão Zero”. Uma campanha de sensibilização, no terreno, junto dos profissionais do setor, para prevenir acidentes de trabalho. “Zero risco, zero acidentes, zero mortos”, este é o objetivo da ação. Esta segunda-feira marcou, então, o início de uma semana ativa no terreno.

Uma delegação da Associação do Seguro Acidente (AAA), do Instituto de Formação Setorial da Construção (IFSB) e da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) desloca-se a vários estaleiros para sensibilizar os operários para a importância da segurança nos estaleiros.

Nicolas Schmit considera que a melhor forma de garantir a segurança é a prevenção, mas admite que a concorrência é um fator de risco que leva os operários, por vezes, a não cumprirem as medidas de segurança, cedendo a pressões para terminar a obra atempadamente. Colocam, assim, a própria vida em risco.

Redação Latina