Sepultura de George Michael com segurança reforçada

George Michael vai ser sepultado no cemitério de Highgate, em Londres.

Quase três meses após a sua morte, o funeral do cantor vai realizar-se. A última morada de George Michael será ao lado da sua mãe Lesley, que faleceu em 1997.

Embora a data da cerimónia ainda não seja conhecida, a imprensa internacional tem vindo a adiantar, segundo o Notícias ao Minuto, que a família do músico – que se tem mantido totalmente em silêncio – colocou seguranças para vigiarem constantemente o lugar onde George Michael será enterrado.

Receando que as pessoas possam roubar as homenagens que têm sido deixadas pelos amigos do artista, os familiares optaram por redobrar a segurança no local onde será o cantor britânico sepultado.