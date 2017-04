Será uma mulher a responsável pelo fim do casamento de Mel B

Mel B anunciou, no passado mês de março, que se iria divorciar de Stephen Belafonte alegando ‘diferenças irreconciliáveis’.

Chega assim ao fim um casamento que durava há já dez anos e o motivo, segundo a imprensa britânica e pessoas próximas do casal, seria o hábito deles em fazer sexo a três e procurar strippers para participar em fantasias sexuais.

No entanto, há uma pessoas, um figura do alta sociedade britânica que tem sido apontada como a alegada responsável pela separação. Victoria Hervey, modelo, com 40 anos, foi a última pessoa que, supostamente, participou num ‘ménage’ com o casal famoso.

Segundo uma amiga da modelo, ela teria ido para a cama com o casal depois de uma noite de comemorações pelo sucesso de Mel B no reality show ‘Dancing With The Stars’.

O jornal inglês The Sun divulga informações, citado pelo Notícias ao Minuto, em que sugere ainda que Victoria Hervey contou à sua amiga que estavam deitados na cama a ver um filme e ‘empolgaram-se’ demasiado; na manhã seguinte acordou nua ao lado dos dois.

Conheça, no slide de fotografias, Victoria Hervey, a suposta responsável pela separação da ex-Spice Girl e Stephen Belafonte.

(Foto principal: people)