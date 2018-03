Serviço de apoio aos clientes dos táxis recebeu mais de 270 queixas em 2017

O serviço de apoio aos clientes de táxis recebeu 273 queixas em 2017, segundo o primeiro balanço da aplicação da lei de setembro de 2016, agora divulgado pelo ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas.

Na origem das reclamações que chegaram à linha telefónica (24 77 44 44) e ao endereço e-mail (complaint@infotaxi.lu) estão sobretudo o comportamento incorreto dos condutores e a sua insistência na escolha do trajeto, que se traduz, normalmente, no aumento do preço da viagem.

De acordo com o balanço do ministro François Bausch, o táxi continua a ser um meio de transporte pouco utilizado no Luxemburgo. Uma sondagem do TNS-Ilres, divulgada em março do ano passado, revelava que 52% da população nunca o utiliza.

Redação Latina