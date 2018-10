Serviços de urgência luxemburgueses atendem 26.000 pessoas por mês

A afluência aos serviços de urgência dos hospitais luxemburgueses continua a ser uma das mais elevadas na Europa. Por cá, as urgências atendem cerca de 855 pessoas por dia, 26.000 por mês e 312.000 por ano. E isto quando se sabe que um quarto das pessoas que se deslocam às urgências poderiam ser tratadas pelos médicos de clínica geral das chamadas ‘Maisons Médicales’.

Quanto aos tempos de espera, em 75% dos casos a duração entre a chegada e a saída do paciente ao serviço de urgência é de três horas ou menos. Em contrapartida, 5,8% dos doentes aguardam mais de quatro horas até serem atendidos.

Em relação à triagem dos pacientes, em 62% dos casos o procedimento é feito nos primeiros 10 minutos após a chegada do paciente ao hospital.

Estes dados, que aparecem num comunicado conjunto dos Ministérios da Segurança Social e da Saúde, não são novos, mas voltam a surgir agora no âmbito de um balanço do Governo sobre as medidas implementadas para melhorar os serviços de urgência. Medidas que, segundo os ministérios, se traduzem na contratação de mais pessoal, adaptação das infraestruturas hospitalares e aposta na triagem e orientação do paciente.

Os números foram extraídos de um estudo sobre o funcionamento das urgências hospitalares no Luxemburgo, divulgado em dezembro do ano passado.

Redação Latina