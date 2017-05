Sete horas de espera na clínica pediátrica de Strassen

O tempo de espera na clínica pediátrica Kannerklinik de Strassen é cada vez mais longo. A Rádio Latina teve conhecimento de um caso de alguém que esteve sete horas sem ser atendido. Um casal português, com uma filha doente, chegou à clínica às 19:00 do passado domingo e só foi atendido por volta das duas da madrugada de segunda-feira.

Este é apenas um de muitos casos das longas filas naquela clínica, que tem provocado queixas dos pais. Até já suscitou uma petição pública, que exigia a abertura de mais clínicas pediátricas.

Responsáveis da Kannerklinik justificam o congestionamento nas urgências com a falta de pessoal, face ao número elevado de consultas com que são confrontados. Falam mesmo em “organização complicada e caótica”. E, uma das razões invocadas é o facto de o centro de saúde pediátrico funcionar nas mesmas instalações da clínica pediática. Ora, há apenas um balcão que orienta os pacientes, em função da gravidade estimada da doença, para a clínica ou para o centro de saúde. No entanto, a filtragem parece que não está a funcionar bem.

O centro de saúde pediátrico (“Maison médicale pédiatrique”) está operacional, desde julho de 2015, no interior da Kannerklinik. Trata-se de um serviço de pediatria de continuidade de cuidados médicos primários, assegurado por pediatras liberais, segundo o modelo das chamadas “Maisons Médicales”. O serviço funciona das 19:00 às 22:00, durante a semana, e das 09:00 às 21:00, nos fins de semana e dias feriados.

O deputado cristão-social (CSV) Jean-Marie Halsdorf questiona a ministra da Saúde, Lydia Mutsch, por via parlamentar, sobre esta situação. Quer saber se o Governo pretende intervir para colmatar a falta de profissionais de saúde na Kannerklinik.

Redação Latina