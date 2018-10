Sete novas petições abertas a assinaturas

Há sete novas petições populares publicadas no site do Parlamento, desde esta quarta-feira.

Dos sete documentos há dois que estão relacionados com licenças por razões familiares. A começar pela petição que reivindica o direito a dois dias de licença por ano para as pessoas que tenham um cônjuge doente. Mais dias de licença por razões familiares atribuídos a encarregados de educação que tenham uma crianças deficiente com mais de 13 anos, é o objetivo da outra petição.

Há também um peticionário que quer alargar o período de férias escolares de Carnaval. A ideia é que os alunos tenham duas semanas de férias no Carnaval em vez de uma. Semana que seria retirada do período de férias de verão, que habitualmente vai de 15 de julho a 15 de setembro.

Um outro cidadão quer que o Luxemburgo reduza ainda mais o uso de embalagens de plástico.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 21 de novembro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Desde a criação deste instrumento (março 2014), já foram organizados 26 debates públicos, sendo que o debate sobre a proibição de fumar nas esplanadas está previsto para depois das eleições legislativas.

As petições populares podem ser consultadas e assinadas em www.chd.lu.

Redação Latina