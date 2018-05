O setor bancário luxemburguês ganhou mais de duas centenas de trabalhadores em apenas três meses.

Segundo dados do Banco Central do Luxemburgo (BCL), divulgados hoje, o setor empregava, a 31 de março último, 26.320 pessoas. São mais 209 do que no trimestre anterior.

O aumento é ligeiramente superior ao verificado na comparação anual. Entre março de 2017 e igual período deste ano, o área bancária criou 176 postos de trabalho.

Redação Latina