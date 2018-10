SEW reclama mudanças nos horários da formação profissional

O sindicato SEW denuncia a sobrecarga horária que pesa sobre os alunos da turmas de 2TPCM e 1TPCM de técnico comercial na formação profissional. No fim de contas, são obrigados a fazer 36 e 35 horas por semana, respetivamente.

O sindicato, que faz parte da central sindical OGBL, queixa-se, em comunicado, da “discriminação” destes alunos, em comparação com os das turmas do último ano do ensino secundário clássico e do secundário geral (ESC), que cumprem horários de 30 horas por semana, em média.

O SEW e a União Nacional dos Estudantes do Luxemburgo (UNEL) exigem há vários anos uma revisão do sistema de módulos preparatórios da formação e da redução do número de horas semanais da formação profissional para 32.

As associações prometem apresentar em breve ao ministério “propostas concretas sobre os horários dos cursos de formação profissional”.

Redação Latina