A empresa de corretores de seguros SFS Europe pediu insolvência. Em risco estão os postos de trabalho de cerca de meia centena de funcionários.

A informação, hoje avançada por vários órgãos de comunicação social, surge cerca de quatro meses depois de a empresa ter ficado sem licença para exercer. Uma autorização retirada em março pelo Comissariado aos Seguros por considerar que a SFS exercia atividades de seguradora na ilegalidade, uma vez não tinha licença para tal.

A SFS (Securities and Financial Solutions) Europe é uma empresa de corretagem de seguros, especializada no setor da construção civil. Tem os seus escritórios na rua ‘de la Vallée”, na cidade do Luxemburgo.

Depois deste pedido de insolvência, a falência deverá ser decretada, arrastando cerca meia centena de funcionários para o desemprego.

Redação Latina