Shakira e Carlos Vives acusados de plágio

Shakira e Carlos vives são acusados de plágio, em particular, de copiarem o refrão de uma canção.

São frequentes casos de cantores anónimos moverem processos, muitas vezes milionários, contra artistas famosos. E por vezes têm razão. Aconteceu a Shakira e Carlos Vives que são acusados por um cantor cubano, de nome Liviam, de copiarem o refrão de uma das suas músicas para o hit “La Bicicleta”.

O processo foi aberto em Espanha, país onde Shakira tem residência, de acordo com a imprensa internacional. Todos os royalties gerados pela músicas ficam congelados até que o caso seja resolvido pela Sociedade dos Direitos dos Compositores Espanhóis, segundo a Billboard.

Em causa está a letra e a música do refrão de “Yo Te Quiero Tanto”, escrita em 1997 e “La Biclicleta” de Shakira e Carlos Vives. De acordo com os documentos que a Billboard teve acesso, Liviam enviou a sua música para as editoras para consideração.

No refrão, Liviam canta “yo te quiero tanto” (“eu te amo muito”) acompanhado por batida tropical, ao passo que Shakira e Vives cantam “que te sueño ey que te quiero tanto” (“sonho contigo e amo-te muito”). Um especialista que defende o caso de Liviam garante que ambas as músicas partilham o mesmo ritmo e melodia no refrão.

Em outubro do ano passado, de acordo com o El Mundo, representantes dos dois lados encontraram-se para tentar chegar a um acordo mas sem sucesso.

Ouça as duas canções, tire as suas ilações e diga-nos, na sua opinião, se a música de Shakira é copiada no refrão.