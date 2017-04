Shakira lançou um novo tema intitulado ‘Me Enamoré’.

Ainda sem teledisco oficial, o single chega com Lyric Vídeo oficial com letras e ilustrações que, com relativa facilidade, sugerem tratar-se do marido Gerard Piqué, levando em linha de conta que se trata de uma canção de amor.

Assista a ‘Me Enamoré’ em baixo: