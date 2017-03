Shakira não vai ao casamento de Messi

Messi e Antonella casam no próximo verão e Shakira não vai estar no casamento.

Segundo o El País, Shakira e Antonella Roccuzzo (noiva de Messi) nunca se deram muito bem.

Desentendimentos antigos do tempo em que Piqué namorava com Núria Tomás (amiga próxima de Antonella), e o namoro acabou para Piqué ficar com Shakira. Desde aí que as relações ficaram degradadas.

Para a cerimónia – que deverá ocorrer em junho em Barcelona -, o nome de Shakira não consta na lista de convidados.

Recorde-se que Messi e Antonella são pais de dois meninos, Tiago (de 4 ano) e Mateo (de 1 ano), e Piqué e Shakira são também pais de dois meninos, Milán (de 4 anos) e Sasha (de 2 anos).