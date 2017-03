Shakira revela excerto do ‘making of’ do teledisco ‘Deja Vu’

Shakira partilhou um breve excerto do teledisco do recente single “Deja Vu”, tema para o qual foi convidada e que faz parte do quinto álbum de Prince Royce, intitulado Five.

A canção foi lançada no dia 24 de fevereiro (recorde aqui) e o vídeo ainda não saiu, para desconsolo dos fãs que esperam ansiosamente pela cenas do vídeo da musica latina.

Shakira divulgou o excerto do ‘making of’ através do seu Twitter – que pode ver em baixo.