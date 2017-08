Shoura critica Governo por avançar com projeto de lei sobre dissimulação do rosto

A Shoura, a Assembleia da Comunidade Muçulmana do Luxemburgo, já reagiu ao projeto de lei sobre a dissimulação do rosto, em determinados locais públicos. Em causa estão os transportes públicos, escolas, universidade, hospitais e qualquer administração ou serviço público.

Num comunicado divulgado no seu site oficial, a estrutura questiona as razões que levaram o Governo a legislar sobre a matéria, considerando que o texto restringe as liberdades individuais dos cidadãos luxemburgueses.

A Assembleia da Comunidade Muçulmana do Luxemburgo lamenta que um tipo de vestuário usado por poucas mulheres “seja utilizado para provocar debates inúteis e contra-produtivos, numa sociedade que se quer moderna e tolerante”.

Na mesma nota, a Shoura sublinha que “as discussões em torno da interdição do véu integral não têm nada a ver com integração ou feminismo”.

De acordo com o organismo, há apenas uma dezena de mulheres no Luxemburgo que usa o véu integral. Mulheres que, no seu entender, deveriam ter sido consultadas antes da elaboração da lei, de forma a perceber se realmente se sentem vítimas de algum tipo de opressão.

A Assembleia da Comunidade Muçulmana considera ainda que há assuntos políticos mais importantes, como desemprego ou habitação.

Redação Latina (Foto: Lusa)