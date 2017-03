Sia de cara destapada (algo muito raro)

Sia voltou a destapar e revelar a sua cara em público, o que é algo muito raro acontecer. A cantora foi filmada sem a sua famosa peruca, na passada quarta-feira, em Los Angeles.

A cantora australiana mantém a sua imagem de marca desde o início, que é a de nunca mostrar a cara, um pouco à semelhança do que fazia, e ainda faz, Pedro Abrunhosa com os seus inseparáveis óculos de sol. Fiel à sua identidade, Sia costuma usar uma peruca com uma franja.

Na passada quarta-feira, de L.A. para o Dubai, para atuar numa prova de corrida de cavalos (Dubai World Cup), Sia fugiu à regra descobrindo a cara, na presença de fotógrafos e repórteres, e não pareceu minimamente importada com isso.

Veja Sia “destapada” e bem disposta no vídeo em baixo: