Sia acabou de partilhar uma nova música com os seus fãs.

‘To Be Human’ é o título do novo tema e serve de banda sonora ao filme Wonder Woman, a estrear nos cinemas norte-americanos dia 2 de junho.

A nova música conta com a colaboração do britânico Labrinth.

‘To Be Human’ – que pode ouvir mais abaixo, precede ‘Waterfall’ com P!nk do seu último álbum de estúdio This Is Acting, saído em janeiro do ano passado.

Ouça, a seguir, a ‘To Be Human’ e veja a capa partilhada por Sia mais abaixo: