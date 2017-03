Sia participou e cantou na ‘Rua Sésamo’

Sia foi à versão norte-americana da ‘Rua Sésamo’ onde participou e cantou ao lado de alguns dos mais conhecidos personagens mais peludos do mundo.

Na companhia do Crespo e do Monstro das Bolachas & amigos, a cantora australiana participou num dos momentos educativos do programa, onde apresentou a letra ‘S’ com uma canção sobre canções (S is for Songs with Sia), e onde não podiam faltar nem o nariz vermelho, nem a sua famosa peruca – que também foi usada pelos personagens fofos da série.

De recordar que, no início do fim de semana, Sia foi deixada filmar por vários repórteres sem a sua peruca e com um ar muito descontraído. Pode recordar aqui esse vídeo.

Veja, em baixo, Sia na ‘Rua Sésamo’: