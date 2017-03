Sia e Pink lançam o single “Waterfall”

Sia e Pink, juntamente com a dupla de produtores noruegueses Stargate, jançaram “Waterfall”. Ainda ontem, quinta-feira (09/03) era apresentado um breve trecho do single e esta manhã o tema já circulava na internet.

“Waterfall” foi escrita por Sia, Diplo e Jr. Blender, com vozes de Sia e Pink, sendo que é a primeira vez que os noruegueses Stargate editam algo em seu próprio nome.

A dupla – que já trabalhou com Rihanna em “Diamonds”, bem como com Beyoncé e Katy Perry -, assinou contrato com a RCA Records e convidou imediatamente Sia, que por sua vez, chamou Pink para se juntar a eles.

Ouça, em baixo, “Waterfall”:

(Foto: tracklist)