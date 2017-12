Sida: Ministra da Saúde diz que despistagem é a única forma de ter acesso a tratamentos

A ministra da Saúde diz que a despistagem é a única arma para ter acesso a tratamentos anti-retrovirais e evitar a propagação do vírus da sida. São palavras de Lydia Mutsch no Dia Mundial de Luta Contra a Sida.

O Luxemburgo assistiu no ano passado a um aumento significativo das novas infeções por VIH, que atingiram um recorde histórico de 98 casos (73 homens e 25 mulheres).

No dia em que em que se assinala a jornada mundial de luta contra a doença descoberta há 35 anos e que já matou outros tantos milhões de pessoas, o Ministério da Saúde promove uma série de atividades para sensibilizar o público.

O programa arranca esta manhã com a distribuição de preservativos na estação central da cidade do Luxemburgo. Ainda na gare, os interessados no teste de despistagem poderão fazê-lo de forma gratuita e anónima, entre as 11:00 e as 15:00, na carrinha do Dispositivo de Intervenção Móvel para a Promoção da Saúde Sexual (DIMPS).

Antes disso, a partir das 8:30, vários peritos da Cruz Vermelha, da Divisão de Medicina Preventiva do Ministério da Saúde, do Instituto Luxemburguês de Saúde, entre outras instituições e organizações não governamentais, vão promover uma série de sessões de informação no Oekozenter, na cidade do Luxemburgo, destinadas aos jovens.

A partir das 16:30, o Oekozenter abre as portas ao público, que poderá apreciar a exposição “Sida, 35 anos depois”, bem como os diferentes projetos artísticos realizados no âmbito do concurso “Preventive Art: Dismistify Condom”.

O Dia Mundial de Luta Contra a Sida também será assinalado no Teatro dos Capuchinhos, a partir das 18:00, pela associação Stop Aids Now/Acces, que está a celebrar o seu 25.º aniversário.

