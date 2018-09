Siga em direto o discurso de Juncker sobre o Estado da UE

O site da Câmara dos Deputados (chd.lu) transmite amanhã, em direto, o discurso anual do presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, sobre o Estado da União Europeia (UE). A transmissão começa às 09:00.

O streaming será feito através de uma plataforma (http://www.soteu.eu/) criada especialmente para difundir o discurso, estando acessível nas 24 línguas da UE. Tanto o discurso como as reações podem ser acompanhadas nas redes sociais a partir da hashtag #SOTEU.

O presidente do Executivo comunitário vai fazer o balanço do último ano, perante os membros do Parlamento europeu. O discurso sobre o Estado da UE, que é o último antes das eleições europeias de 2019 será seguido de um debate em Estrasburgo.

Redação Latina