O jovem futebolista do Lens Simon Banza vai jogar, esta época, no Union Titus Pétange, por empréstimo do clube francês, da segunda divisão.

O avançado, de 20 anos, foi dispensado pelo treinador Alain Casanova e veio para o Luxemburgo para poder jogar com mais frequência.

Redação Latina (foto: Facebook Union Titus Pétange)