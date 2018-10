Sindicato Sud Rail questiona segurança nos caminhos de ferro luxemburgueses

São críticas duras. O sindicato francês Sud Rail questiona a segurança nos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) na sequência de um novo acidente ferroviário ocorrido na semana passada no grão-ducado.

Os CFL já confirmaram o acidente, que ocorreu a 16 de outubro, por volta das 20:30, na estação de Bettembourg. Dois vagões de um comboio de mercadorias colidiram com a locomotiva de um segundo comboio de mercadorias, que aguardava para arrancar com destino a Woippy, em França. De acordo com os CFL, o maquinista do segundo veículo, que sofreu contusões, recebeu assistência imediatamente.

Em causa está um trabalhador do serviço de transporte de mercadorias dos caminhos de ferro franceses (SNCF). Razão que levou o sindicato francês Sud Rail a reagir ao acidente. “Trata-se de mais um incidente na rede luxemburguesa que é dramático para o maquinista e que poderia ter tido consequências bem mais graves”, adianta o Sud Rail num comunicado divulgado ontem.

Na nota, a central sindical levanta uma série de questões quanto à segurança na rede luxemburguesa e às consequências psicológicas que este tipo de situação pode ter para os maquinistas. O sindicato questiona-se ainda sobre o que é que a direção dos CFL vai fazer para proteger estes trabalhadores e para “parar a hemorragia de incidentes na sua rede”. Lembra também que o acidente mortal de 14 de fevereiro de 2017, entre Bettembourg e Dudelange, continua por esclarecer e denuncia “a opacidade da justiça luxemburguesa que todos os dias coloca em perigo trabalhadores e utentes dos comboios no grão-ducado”.

Do lado dos CFL, sabe-se, nesta altura, que o acidente da semana passada está a ser investigado e que foram tomadas medidas provisórias. Os Caminhos de Ferro indicam ainda que, segundo as primeiras análises, foram excluídos quaisquer problemas técnicos ao nível das instalações.

