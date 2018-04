Síria: Déi Lénk condena ataque conjunto de Estados Unidos e aliados

O partido Déi Lénk (A Esquerda) condenou hoje os ataques dos Estados Unidos, Reino Unido e França, na madrugada de sábado, a alvos estratégicos na Síria.

Na origem da contestação está o facto dos ataques terem acontecido sem autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas e sem haver resultados de um inquérito por parte da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ).

Preocupado com a escalada de violência, o Déi Lénk sublinha que bombardeamentos não trazem paz. Daí instar o Governo luxemburguês a defender uma solução diplomática multilateral ao conflito sírio junto das instituições internacionais.

A tomada de posição do Déi Lénk surge um dia depois de os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia se terem reunido em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo, num conselho europeu dominado pela guerra na Síria. Os chefes da diplomacia europeia defenderam uma investigação “urgente e independente” ao alegado ataque com armas químicas na cidade síria de Douma, no passado dia 7.

Estados Unidos, França e Reino Unido responderam a este ataque – atribuído pela ONG “Capacetes Brancos” ao regime sírio de Bashar al-Assad – na madrugada de sábado com bombardeamentos aéreos contra alvos associados à produção de armamento químico.

