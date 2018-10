Sismo e tsunami na Indonésia: UNICEF-Luxemburgo doa 100.000 euros, mas precisa de mais

A UNICEF-Luxemburgo angariou 100.000 euros para as vítimas do terramoto e tsunami na Indonésia, mas continua a apelar à generosidade da população, tendo em conta as necessidades no terreno.

A Indonésia precisa de assistência humanitária urgente.

Mais de uma semana depois das catástrofes o balanço ainda é provisório e aponta para mais de 2.000 mortos, numa altura em que cerca de seis centenas de pessoas continuam desaparecidas. Para além disso, mais de 80.000 pessoas ficaram sem casa, estando a viver em acampamentos provisórios.

A prioridade da UNICEF é prestar assistência às crianças para que tenham acesso a água potável e alimentação.

A ONG instalou tendas nas zonas mais afetadas que servem de sala de aulas para 45.000 crianças, uma vez que segundo uma primeira estimativa mais de 2.700 escolas foram destruídas durante o terramoto.

Cerca de 5.000 crianças estão separadas das suas famílias. As equipas da UNICEF prestam apoio psicológico a essas crianças e tentam encontrar os seus familiares.

A UNICEF-Luxemburgo lança um novo apelo a donativos. Toda o apoio financeiro é feito através de transferência bancária. O número de conta pode ser consultado no site da ONG em www.unicef.lu .

Redação Latina