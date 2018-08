Sismo/Indonésia: Luxemburgo apela à inscrição no registo de viajante

Depois do sismo na ilha de Lombok, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lembra hoje, em comunicado, que os turistas do Luxemburgo que estão de férias na Indonésia ou que queiram viajar para lá, podem registar-se no site do viajante “Lëtzebuerger am Ausland” (

) ou junto da Embaixada do Luxemburgo em Bangcoque (e-mail: