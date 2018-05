Skoda Tour: Amaro Antunes agradece apoio dos portugueses e espera retribuir (C/ÁUDIO)

Amaro Antunes, o único português a disputar a edição 2018 da Volta ao Luxemburgo em bicicleta, está muito grato pelo apoio que recebeu dos portugueses durante o prólogo da prova, ganho pelo francês Damien Gaudin.

Em declarações à Rádio Latina, o ciclista algarvio disse esperar uma primeira etapa seletiva e aproveitou para agradecer o apoio dos portugueses do Luxemburgo. Um apoio que espera poder retribuir.

Amaro Antunes, 27 anos, da equipa polaca CCC Sprandi Polkowice, concluiu o prólogo no 91.º lugar. Diz que foi um “aquecimento”.

Amaro Antunes tem sido uma das figuras de destaque do ciclismo português, nos últimos tempos. No ano passado, por exemplo, venceu o Troféu Joaquim Agostinho e terminou a Volta a Portugal em segundo lugar. Foi também o vencedor da primeira edição da Clássica da Arrábida.

O ciclista português ficou na posição 91 do prólogo do Skoda Tour, ganho pelo segundo ano consecutivo pelo francês Damien Gaudin, da Direct Energie. O melhor luxemburguês do dia foi Alex Kirsch, da Leopard Pro Cyling, que terminou e, oitavo lugar.

Hoje disputa-se a primeira etapa, entre a cidade do Luxemburgo e Hesperange, numa extensão de 186,7 quilómetros. A partida está marcada para as 13:00, na praça Guillaume II.

Redação Latina