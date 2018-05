Skoda Tour: Damien Gaudin volta a vencer prólogo (C/ÁUDIO)

Pelo segundo ano consecutivo, o ciclista francês Damien Gaudin foi ontem o mais rápido no prólogo da Volta ao Luxemburgo em bicicleta, entre o ‘boulevard’ Roosevelt e a praça Guillaume II, na capital do país.

Desta vez, Gaudin, 31 anos, terminou a prova com cerca de um segundo de vantagem sobre o alemão Alexander Krieger, de apenas 26 anos.

No final do prólogo, em declarações à Rádio Latina, Damien Gaudin, da Direct Energie, não escondeu a satisfação.

Camisolas amarelas à parte, o corredor francês diz que o seu objetivo é que a equipa vença a geral.

Declarações do ciclista francês Damien Gaudin, vencedor do prólogo do Skoda Tour. O melhor luxemburguês foi Alex Kirsch, da Leopard Pro Cyling, que terminou em oitavo lugar. Já o português Amaro Antunes ficou na posição 91.

Hoje disputa-se a primeira etapa, entre a cidade do Luxemburgo e Hesperange, numa extensão de 186,7 quilómetros. A partida está marcada para as 13:00, na praça Guillaume II.

Redação Latina