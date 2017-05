Sobral apura Portugal para a final da Eurovisão

Salvador Sobral apurou-se para a grande final do Festival da Eurovisão que se realiza no próximo sábado.

Bem posicionado para sonhar com a vitória, Portugal marcará presença na final com a canção “Amar Pelos Dois”, composta pela irmã Luísa Sobral, que foi a vencedora do Festival da Canção no passado dia 6 de março.

Durante a atuação desta terça-feira (09/05) todo o auditório mergulhou num silêncio absoluto, apenas iluminando o pavilhão com a luz do visor dos telemóveis ao som da voz melódica de Sobral e da sua canção angelical. Quando terminou, Salvador recebeu uma forte ovação.

Desta semi-final, passaram à próxima etapa, juntamente com Portugal, as canções da Moldávia, Azerbaijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Chipre e Bélgica.

A segunda ronda acontece na próxima quinta-feira (11/05). Em cada semi-final apuram-se 10 concorrentes. Dos 20 apurados da duas semi-finais são incluídos os “cinco grandes”: França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido, assim como o país anfitrião, a Ucrânia, que irão disputar a grande vitória em Kiev no sábado (13/05).

Com grandes probabilidades de vencer a final, apontado como um dos grande favoritos, a canção portuguesa é a segunda mais bem colocada em todas as casas de apostas. Acima da portuguesa, apenas a da Itália. Se vencer, Salvador Sobral faz história.

Recorde-se que a melhor classificação lusa no concurso foi o sexto lugar (1996) com Lúcia Moniz com a canção “O Meu Coração Não Tem Cor”. A última vez que Portugal participou na Eurovisão foi em 2010.

Veja a atuação de Salvador Sobral na primeira meia-final: