Sociedade civil exige “vigilância sobre a conduta das multinacionais” no Luxemburgo

Treze organizações da sociedade civil luxemburguesa lançaram uma plataforma comum que exige ao Governo que crie uma legislação mais rigorosa sobre as multinacionais implantadas no grão-ducado, cujas atividades “podem pôr em causa os direitos humanos e o meio ambiente”.

Em causa está, de acordo com o conjunto de organismos, o “dever de vigilância” sobre “o respeito dos direitos humanos, das normas laborais e dos acordos internacionais sobre o ambiente”.

Inspirada nos princípios orientadores da ONU, de 2011, sobre as empresas e os direitos do Homem, a legislação agora reivindicada para o Luxemburgo obrigaria as empresas estrangeiras a respeitar esses valores.

As 13 organizações, das mais variadas sensibilidades – desde a solidariedade social ao sindicalismo – pedem aos partidos políticos que não fechem os olhos a esta realidade na elaboração dos programas eleitorais para as legislativas de outubro deste ano.

Redação Latina