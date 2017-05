O serviço nacional de meteorologia (Meteolux) prevê sol e um aumento gradual das temperaturas, sem qualquer indício de chuva até segunda-feira.

Para esta sexta-feira, o mercúrio dos termómetros deverá subir até aos 27°.

Os próximos dias devem manter a tendência de céu limpo, com muito sol e temperaturas amenas, com as mínimas a oscilar entre 14° e os 17° e as máximas a rondar os 30°.

Para domingo e segunda-feira, os termómetros deverão chegar aos 32°.

Redação Latina