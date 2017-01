Um homem foi encontrado morto, no domingo, após um incêndio numa casa situada na rue Daennebesch, em Soleuvre.

Os bombeiros foram chamados por volta das 16:50. Ao combaterem as chamas no interior do imóvel, depararam-se com o corpo do homem já sem vida.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio. Já o Ministério Público ordenou entretanto a realização de uma autópsia.