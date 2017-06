Solidariedade Luxemburgo – Portugal pronta a reconstruir Pedrogão – Flávio da Costa (C/ÁUDIO)

Cerca de 60 paletes de material estão a caminho de Portugal para ajudar as vítimas dos incêndios.

Solidariedade Luxemburgo-Portugal é uma das numerosas iniciativas de particulares que ‘nasceram’ espontaneamente para recolher e enviar donativos para os centros de apoio dos concelhos de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Mortágua.

Flávio da Costa, um dos impulsionadores desta iniciativa, que nasceu nas redes sociais, afirmou esta terça-feira à Rádio Latina que a recolha de donativos está por agora encerrada. Este benemérito diz que é preciso começar já a pensar na reconstrução das aldeias.

No último domingo, um camião com quatro toneladas de material saiu do Luxemburgo com destino a Portugal. Entre outros bens, transportava roupa e diversos equipamentos para os bombeiros, oferecidos por casernas de bombeiros voluntários luxemburgueses.

João Mateus, residente em Differdange, foi um dos inúmeros particulares que contribuiu para esta onda de solidariedade, tendo conseguido arranjar uma transportadora que se voluntariou para levar os donativos para Portugal.

A iniciativa Solidariedade Luxemburgo-Portugal ultrapassou as expetativas dos próprios impulsionadores e está preparada para intensificar a ajuda às vítimas na reconstrução das suas vidas, conclui Flávio da Costa.

Redação Latina