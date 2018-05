Sondagem: Maioria admite conseguir desligar telemóvel durante 48 horas

O telemóvel é um objeto cada vez mais indispensável para muita gente. Telefonar, mandar mensagens, consultar e-mails, tirar fotografias e aceder à Internet são algumas das operações mais correntes que se pode fazer com o telemóvel.

No entanto, 72% da população do Luxemburgo admite conseguir privar-se do smartphone pelo menos durante dois dias. É o que diz uma mova sondagem do TNS-Ilres.

A convicção de que deixar o telemóvel de lado não é problema aumenta claramente com o avançar da idade dos utilizadores.

Por exemplo, 38% dos jovens, dos 16 aos 24 anos, dizem que não se podem separar do aparelho, durante 48 horas, o que revela a sua grande dependência.

Redação Latina