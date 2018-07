Sorteio Liga Europa: Légia, de Chris Philipps, pode surgir no caminho do F91

Os clubes luxemburgueses envolvidos na Liga Europa ficaram hoje a saber, no sorteio, quem serão os seus eventuais adversários na terceira pré-eliminatória, se não forem eliminados na segunda.

O jogos da terceira ronda estão marcados para 9 e 16 de agosto.

Vamos por partes. O F91 Dudelange mede forças na segunda pré-eliminatória com o Drita, do Kosovo. Se conseguir apurar-se vai defrontar, na ronda seguinte, o vencedor do duplo duelo entre o Légia de Varsóvia, do luxemburguês Chris Philipps, e o Spartak Trnava, da Eslováquia.

Mais complicada parece ser a tarefa do Fola Esch, que ainda tem de defrontar o favorito Genk, da vizinha Bélgica, na segunda ronda. Se conseguir surpreender os belgas, a equipa da capital do sul terá depois de de medir forças com o vencedor do confronto entre o Shakhtyor Soligorsk, da Bielorrússia, e o Lech Poznan, da Polónia.

Finalmente, o Progrès Niederkon ainda tem de se desembaraçar do Honvéd, da Hungria, antes de equacionar um medir de forças com o vencedor do duplo confronto entre o Ufa, da Rússia e o Domzale, da Eslovénia.

Redação Latina