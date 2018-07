Sporting de Braga defronta Zorya Luhansk na terceira pré-eliminatória da Liga Europa

O Sporting de Braga vai defrontar os ucranianos do Zorya Luhansk na terceira pré-eliminatória da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A primeira mão realiza-se a 09 de agosto, na Ucrânia, e a segunda no Estádio Municipal de Braga, a 16.

Por seu lado, o Rio Ave irá medir forças com os belgas do Gent, com primeira mão em Portugal, caso ultrapasse o Jagiellonia Bialystok na segunda pré-eliminatória, que arranca na Polónia, na quinta-feira, e encerra em Vila do Conde, em 02 de agosto.

Para chegarem à fase de grupos, na qual já está o Sporting, os dois clubes portugueses ainda terão, depois, de ultrapassar o ‘play-off’, a 23 e 30 de agosto.

O Desportivo das Aves ganhou o direito desportivo de entrar diretamente na fase de grupos da Liga Europa, ao vencer o Sporting na final da Taça de Portugal, mas foi excluído pela FPF por não se ter licenciado a tempo de participar nas taças europeias.

Redação Latina / Lusa (Foto: Lusa)