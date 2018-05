Sporting e Sporting de Braga na final da Taça de Portugal de futebol feminino

O Sporting, bicampeão português, e o Sporting de Braga qualificaram-se hoje para a final da Taça de Portugal de futebol feminino, ao vencerem hoje o Estoril Praia e o Ouriense, nos jogos da segunda mão das meias-finais.

Depois de ter vencido em casa o Estoril Praia na primeira mão por 1-0, o Sporting impôs-se hoje no segundo encontro por 6-1.

Diana Silva, com um ‘hat-trick’, Tatiana Pinto e Sharon Wojcik deixaram o Sporting com uma vantagem de cinco golos ao intervalo. As ‘canarinhas’ reduziram no início do segundo tempo, com um golo da internacional portuguesa Filipa Rodrigues, mas Solange Carvalhas fixou o resultado final em 6-1.

O Sporting de Braga, que na primeira mão venceu o Ouriense por 4-0, impôs-se hoje em casa por 6-0, com um ‘bis’ de Laura Luís, e golos de Edite Fernandes, Andreia Norton, e Guita Freitas e beneficiou de um autogolo de Rita Darko.

As duas equipas vão assim repetir, em 27 de maio no estádio Nacional, em Oeiras, a final do ano passado, que terminou com a vitória das ‘leoas’ por 2-1 após prolongamento.